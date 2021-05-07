صور.. إخماد حريق في سوق "بالة" جنوبي العراق

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني، يوم الجمعة، على حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك المشيدة من الواح "الچينكو" مخصصة لبيع ملابس المستعملة والاجهزة الكهربائية داخل سوق الشامية غربي محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اشتعلت داخل 12 كشكا وابعدت خطر امتدادها وحجمت اضرارها عن المحال التجارية والاكشاك المجاورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية".

وطلب الدفاع المدني فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.