صور.. إخماد حريق طال مناطق زراعية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الإثنين، إخماد حريق طال مناطق زراعية في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وذكر بيان لإعلام المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل مساحات كبيرة من المناطق الزراعية وبساتين للنخيل في قضاء الرميثة في محافظة المثنى".

واشار الى "استنفار إمكانيات فرق الإطفاء وتطويق موقع الحادث ومنع اتساع النيران وإخماد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية على الرغم من صعوبة السيطرة على امتداد الحريق نظراً لوجود رياح تساعد على اتساع رقعة المساحات المحترقة".