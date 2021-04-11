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صور.. إخماد حريق داخل شركة للألبان ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-11T10:51:50+0000
صور.. إخماد حريق داخل شركة للألبان ببغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني، يوم الاحد، من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل شركة كانون للألبان في منطقة عويريج جنوب بغداد الكرخ.

واوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حريقا اندلع داخل خزانات وقود عدد اثنين بسعة 30 الف لتر تحتوي عل وقود منتوج الگاز الخاص بالمولدة الكهربائية للشركة".

واكدت أن "فرق الدفاع المدني نجحت بإبعاد خطر النيران عن سبعة خزانات عملاقة بسعة 220 الف لتر ممتلئة بوقود الگاز واخمدت النيران المشتعلة دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

واشارت الى أن "سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان حيث أدت شرارة أثناء عملية تفريغ المنتوج النفطي الى اشعال حادث الحريق بادئ الأمر".

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