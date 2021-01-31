صور.. إخماد حريق داخل شركة حكومية شرقي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، عن إخماد حريق اندلع داخل شركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية التابعة الى وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في منطقة كمب سارة شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع داخل غرفة التكييف المركزي في الطابق الثالث، وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني بتطويق النيران وحصر الحريق وابعاد خطرها عن المكاتب المجاورة وانهاء الحادث بوق قياسي دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".

ولفت المديرية إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة التماس كهربائي في غرفة التكييف".