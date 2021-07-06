صور.. إخماد حريقين في بغداد والموصل احدهما "مفتعل"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن إخماد حريقين في محافظتي بغداد ونينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ من مركز الكاظمية أخمدت حادث حريق داخل كرفان عدد 2 تابعة الى مديرية الموارد المائية و النقل البحري في مرسى منطقة الكاظمية".

وأوضحت، أن "فرقها تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث بسرعة كبيرة حالت الى عدم انتشارها الى باقي الكرفانات المجاورة"، مشيرة إلى "انقاذ ٣ كرفانات وعدد كبير من الزوارق واليخوت الراسيه في موقع الحادث".

ونوهت إلى أن "سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي".

وفي بيان ثان أعلنت المديرية عن سيطرة فرقها على حريق اندلع داخل غابات الموصل بإسناد من بلدية الموصل والجهد الالي للجيش العراقي.

ولفتت إلى أن "فرقها بذلت جهودا كبيرة لاحتواء النيران وانقاذ أشجار الغابات قبل أن تلتهمها النيران حتى تمكنت من انهاء الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأوضحت ان "سبب الحادث كان مفتعل بفعل فاعل حسب شهود العيان حيث تمكنت الجهات الأمنية من القاء القبض على المشتبه به وهو تاجر خشب قد حصل على مناقصة مسبقاً لتقطيع الخشب في الاشجار الميته وبيعه".