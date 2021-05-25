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صور.. حصاد جديد لـ"طريق الموت" جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-25T12:24:16+0000
صور.. حصاد جديد لـ"طريق الموت" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة المثنى، يوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة خمسة أشخاص جراء تصادم مركبتين على الطريق الدولي السريع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مركبة حمل كبيرة (لوري) اصطدمت بسيارة أجرة نوع (C300) بسبب الاستدارة من مسلك إلى آخر على الطريق الدولي السريع، من دون التأكد من خلو الشارع من المركبات.

وبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، مشيراً إلى نقل الجثتين لدائرة الطب العدلي، والجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويشهد الطريق الدولي السريع الذي يربط العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، وتحديداً خلال مروره بمحافظتيّ المثنى وذي قار، حوادث سير بشكل شبه يومي، بسبب رداءة الطريق والسرعة الفائقة وعدم الالتزام بشروط السلامة والأمان.

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