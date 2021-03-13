صور.. حريق كبير يلتهم محالاً تجارية وسط كربلاء والخسائر بمليارات الدنانير

شفق نيوز/ التهم حريق كبير في محافظة كربلاء، اليوم السبت، محالاً تجارية في الحي الصناعي وسط المحافظة.

وقال مسؤول اعلام الدفاع المدني في كربلاء، قيصر علي، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا كبيرا اندلع في محلين تجاريين لبيع الأدوات الاحتياطية للمركبات، ما استدعى تدخل 20 فريقاً من الدفاع المدني للسيطرة عليه وإخماده".

وبين أن "المحال التجارية واقعة في منطقة (تجاوز)، وبحسب التقارير الأولية فإن الخسائر تقدر بمليارات الدنانير".

وأضاف علي أن "الحادث لم تعرف أسبابه حتى الآن، وهل هو بفعل فاعل ام تماس كهربائي او غيرها من الأمور التي ادت إلى اندلاع الحريق".