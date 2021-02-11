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صور.. حريق بمصفاة القيارة جنوبي الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-02-11T09:02:44+0000
صور.. حريق بمصفاة القيارة جنوبي الموصل

شفق نيوز/ نشب حريق، الخميس، بخزان للنفط الخام في مصفاة القيارة جنوبي مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

افاد  مصدر امني، لوكالة شفق نيوز، بأن ألسنة النيران اندلعت في أحد الخزانات بعد لحظات من سماع دوي انفجار غامض، وحتى الان لم يبن طبيعة الانفجار.

من جهته ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن فرق الدفاع المدني والجهات الساندة لها تسيطر على تسرب في إحدى خزانات الغاز بمصفاة القيارة بمحافظة نينوى نتيجة خلل فني، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي الشأن ذاته، قال المقدم سعد الجبوري مسؤول اعلام الدفاع المدني في نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "فرقنا الان متواجدة في مكان الحريق، واقتربنا من السيطرة عليه".

وأضاف "حتى الان نحن في وضع جيد ومنعنا النيران من الانتشار والوصول الى الخزانات والعوازل الاخرى".

 

 

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