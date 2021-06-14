صور.. حريقان يلتهمان مجمعاً تجارياً ومعملاً في ديالى وكربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، باحتراق مجمع تجاري يضم عشرات المحال التجارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا التهم عشرات المحال التجارية في مجمع التحرير التجاري جنوب غرب بعقوبة"، مشيرا الى ان "اضرار الحريق جسيمة جدا".

واضاف، أن "فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وفتحت السلطات الامنية تحقيقا لكشف اسباب الحادث وملابساته".

وفي كربلاء، سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل مستودع عملاق لتخزين الحليب الجاف داخل معمل البان " گاله" في المحافظة.

وأوضح بيان لمديرية الدفاع المدني، أن "فرقها طوقت النيران واخمدت الحريق الذي اشتعل في مستودع مشيد من الثرموستون والسندويج دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل المعمل المحترق".

كما طلب الدفاع المدني بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المستودع".

وتشهد عدة محافظات حوادث حرائق تطال الاماكن التجارية بسبب الاهمال والحوادث العرضية او دواع تخربيبة.