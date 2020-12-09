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صور .. حرائق داخل مستودع للإعتدة بمعسكر في بغداد والدفاع المدني يسيطر عليها

Category: أمـن

Date: 2020-12-09T06:35:21+0000
صور .. حرائق داخل مستودع للإعتدة بمعسكر في بغداد والدفاع المدني يسيطر عليها

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني فجر اليوم الاربعاء من اخماد حادث حريق اندلاع داخل "كرفانات" تابعة الى فوج طوارئ الشرطة الاتحادية في معسكر الرشيد في اطراف العاصموة العراقية بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فرقها نجحت من أبعاد النيران واخمادها قبل ان تصل إلى كدسين للأعتدة مجاورين لموقع الحريق داخل الكرفانات المشتعلة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية .

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل الكرفانات، حسب البيان.

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