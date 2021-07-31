صور .. جهاز مكافحة الإرهاب يقتل أميراً بداعش قرب حمرين

شفق نيوز/ أعلن جهاز مكافحة الارهاب، يوم السبت، عن قتل "أمير" بتنظيم داعش مسؤولاً عن عمليات التفخيخ والانتحاريين.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواته "قتلت الإرهابي المكنى (أبو سعد السمين) والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بُحيرة تلال حمرين في محافظة ديالى".

وبين أن السمين "كان يعد ذو تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الانتحاريين"، مشيرا إلى أن "استخبارات جهازُنا تابعت حركة هذا الإرهابي لفترة من الزمن ووجهت الضربة القاتلة له بالوقت المُناسب".

واوضح الجهاز "لم يعلن عن تفاصيل هذه العملية الهامة في وقت سابق لأسباب تتعلق بتأمين مصادر المعلومات وتحقيق النجاح الكامل في هذا الواجب وما تلاه من الواجبات المُنفذة".