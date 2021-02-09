صور .. تفكيك عجلة مفخخة بـ10 أسطوانات من مادة الـC4 بالموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بأن القوات الأمنية نجحت في إبطال مفعول عجلة مفخخة من مخلفات تنظيم داعش عثرت عليها شمالي مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن الجهد الهندسي في الفرقة 16 والدفاع المدني تمكنا من تفكيك عجلة مفخخة كانت تحت أنقاض منزل في حي الحدباء شمالي الموصل.

وبيّن المصدر أن العجلة تم العثور عليها في وقت سابق ضمن المخلفات الحربية في المنطقة وكانت تضم 10 اسطوانات غاز معبأة بمادة الـc4 شديدة الانفجار.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد بسط سيطرته على مناطق ومدن في العراق تُقدر بثلثي مساحته في أواسط العام 2014 قبل أن تستعيدها منه القوات الأمنية مسنودة بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2017.