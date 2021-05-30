صور.. تفكيك شبكة لتزوير لوحات السيارات تعمل في 3 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، عن تفكيك شبكة لتزوير الأوراق الثبوتية واللوحات المرورية للسيارات، تعمل في ثلاث محافظات، فيما ضبطت الاستخبارات العسكرية وكراً يضم مواداً متفجرة في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى، تمكنت بعد استحصال الموافقات القانونية والتنسيق مع مديريتي أمن كركوك وصلاح الدين، من اعتقال اربعة اشخاص يشكلون شبكة لتزوير اللوحات المرورية والاوراق الثبوتية للعجلات.

وبينت أن أفراد الشبكة يعملون في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، وضبطت بحوزتهم لوحات ومعاملات مرورية مزورة، وعدداً من إجازات السوق فضلا عن طابعات وكاميرات واجهزة حاسوب تستخدم للتزوير.

وأشارت إلى تدوين اقوالهم اصولياً واحالتهم الى الجهات القضائية، بعد اعترافهم بارتكاب عمليات الاحتيال على المواطنين مقابل استحصال مبالغ مالية.

من جانب آخر، أفادت الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من لواء المشاة ٢٠ وبمرافقة استخبارات اللواء، حددت مكان تواجد احد الاوكار التي يستخدمها عناصر داعش كملاذات امنة ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم، بناء على معلومات استخبارية دقيقة.

واوضحت انه تمت مداهمة الوكر الواقعة في وادي الدبس بقضاء قره تبه في محافظة ديالى، وضبطت دراجة نارية، وجلكانين معبأين بمادة الـTNT. بالاضافة الى براميل وقود واغطية، مشيرة الى ان مفارز هندسة الفرقة قامت بتفجير الوكر ومحتوياته بشكل تام.