صور.. تعرض مكتب النائب حسن فدعم لهجوم بالأسلحة البيضاء

شفق نيوز/ تعرض مكتب النائب حسن فدعم الجنابي في محافظة بابل، يوم الاربعاء، الى هجوم بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابة بعض العاملين في المكتب وخسائر مادية.

وذكر المكتب الاعلامي للجنابي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المكتب الواقع في ناحية الحمزة الغربي "تعرض لاعتداء سافر وجبان من قبل مجموعة منفلتة، واصيب عدد من منتسبي المكتب جراء طعنهم بآلات حادة الى جانب سرقة محتوى المكتب وتكسير الابواب والزجاج والشبابيك".

واضاف ان "هذا الاعتداء ينبئ بتطورات مستقبلية خطيرة لابد من الوقوف دون حصولها"، داعيا الجهات المختصة والمعنية الى "القيام بواجبها وحماية الممتلكات الخاصة والعامة وردع الزمر المنفلتة التي تعمل على بث الفرقة والفتن وزعزعة أمن واستقرار المناطق الأمنه".