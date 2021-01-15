صور.. تدمير أوكار ومنزل مفخخ بين محافظتي ديالى وكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الفرقة الخامسة للجيش العراقي بديالى، يوم الجمعة، بتدمير اوكار ومنزل مفخخ وضبط اسلحة ومتفجرات في عمليات امنية بين محافظتي ديالى وكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الفرقة الخامسة نفذت عمليات تفتيش في عدة قرى بين اطراف ناحية قره تبه بديالى وجنوب شرقي كركوك".

وبين ان "عمليات التفتيش تمت من محورين، المحور الأول قرية عمر مندان - قرية صنديج - قرية وادي ألاحمر، المحور الثاني قرية اللقوم - قرية البو غنام - قرية خلف الجاسم - قرية مهدي الصالح وصولا إلى قرية دويدان والمناطق المجاور لها القوة بأمرة العقيد درع الركن عبدالخالق طه حسين".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية عثرت على مضافتين في منطقة الياسات المضافة الأولى عبارة عن دار مفخخ يحتوي على حزام ناسف وبرميل TNT وتم تفجير الدار مع المواد من قبل مفرزة المعالجة والمضافة الثانية تم العثور بداخلها على (٦) أكياس من مادة C4 ونترات الامونيا بالإضافة إلى صندوق كبير ومواد تستخدم في صنع العبوات وكذلك أسطوانة تستخدم للعبوات الناسفة + كبريت، تم تفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".

وأردف، نقلا عن قائد الفرقة الخامسة اللواء الركن عدنان سلمان، بأن "هذه الواجبات إنما هي رسالة اطمئنان للمواطنين بأن الجيش العراقي العين الساهرة لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم".