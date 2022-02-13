صور.. تحصينات أمنية في محيط بغداد لإحباط الهجمات الإرهابية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الاحد، القيام بتحصينات أمنية في محيط العاصمة بهدف إحباط أية هجمات إرهابية يشنها تنظيم داعش.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق شمال العاصمة ومحيطها الأمني وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات تواصل قيادة عمليات بغداد نهجها التعرضي، لتفويت الفرصة على المجاميع الإرهابية من التوغل داخل العاصمة".

وأضافت، "اذ تمكن الجهد الهندسي التابع لفرقة المشاة السادسة من القيام بعدد من التحصينات الأمنية في كتيبة استطلاع الفرقة والتل الفرنسي وداخل سجن التاجي المركزي وفتح طريق بطول (1500) متر ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الـ (59)".

وتابع البيان أن "قطعات اللواء الأول في الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبإشراف ومتابعة العميد مدير الهندسة العسكرية في الفرقة تمكنت من تنفيذ واجب تحصين الابراج الكونكريتية الموجودة ضمن منطقة النهروان وعلى امتداد الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى".

وفي سياق متصل، "واصلت قطعات اللواء الثامن من الفرقة الثانية شرطة اتحادية عمليات البحث والتفتيش وتطهير وتنظيف البزول والبساتين وفتح الطرق وكري الأنهار في مناطق شاطئ التاجي جاء ذلك بإسناد ومشاركة طوعية من أبناء المنطقة وأصحاب البساتين وذلك لتطهيرها ومنع تدفق عصابات داعش والمجاميع الإرهابية وحرمانهم من إنشاء مضافات وأوكار داخل تلك البساتين لتنفيذ مخططاتهم الجبانة".