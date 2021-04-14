صور.. تحديد موقع قصف معسكر تواجد القوات التركية شمالي نينوى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، يوم الأربعاء، بالعثور على مصدر إطلاق الصواريخ التي استهدفت معسكر "زليكان" الذي يضم قوات تركية شمالي محافظة نينوى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القوات الأمنية عثرت على مصدر الصواريخ التي استهدفت معسكر زليكان، بالقرب من قرى بايبوغ وتل يابس في منطقة الشلالات الواقعة شمال شرق الموصل".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية عثرت على خمس منصات لإطلاق الصواريخ في المنطقة المذكورة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استهدفت ثلاثة صواريخ معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمالي نينوى، الذي تتواجد فيه القوات التركية.

وسقط احد الصواريخ في قرية زليكان القريبة من المعسكر وأدى إلى إصابة شابة بجروح متوسطة