صور .. تبادل لإطلاق نار ينتهي بمقتل أحد أكبر تجار المخدرات في كركوك

شفق نيوز/ أفادت شرطة محافظة كركوك يوم الأربعاء بأن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحد أكبر تجار المخدرات بالمحافظة بعد تبادل لإطلاق النار دار بين الجانبين.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد جمع معلومات عن تحركات أحد أكبر تجار المخدرات في محافظة كركوك تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات في محافظة كركوك، وقوة الواجب التابع لمكتب قائد الشرطة، ومفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك العسكري، وفي كمين أمني محكم من محاصرة أحد تجار المخدرات والصادر بحقه أوامر قبض عديدة".

ووفقا للبيان فإن القوات الامنية "قتلته بعد قيامه بإطلاق النار عليها"، مشيراً إلى أن تجار المخدرات هذا "كانت بحوزته أسلحة متنوعة، ومواد مخدرة تقدر بنصف كيلوغرام من (الكرستال)".

وتابع البيان أن المتهم "هو نفسه الذي قام بإطلاق النار على مفارز الشرطة في الشهر السابق وعلى إثره أُصيب ضابطان ومنتسب".