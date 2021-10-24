سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. انهيار بناية وفقدان إطفائيين وتكبد خسائر مالية فادحة بحريق جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-10-24T08:33:22+0000
صور.. انهيار بناية وفقدان إطفائيين وتكبد خسائر مالية فادحة بحريق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ميسان، اليوم الأحد، بإنهيار بناية جراء حريق اندلع في بنايتين تجاريتين وسط مدينة العمارة، وخلف خسائر بمئات الملايين من الدنانير.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الحريق اندلع فجر اليوم ببنايتين تجاريتين في حي الحسين، بظروف غامضة ولم تعرف أسبابه حتى الآن، وأدى إلى انهيار إحدى البنايتين بسبب شدة الحريق".

وبين أن "قرابة 10 فرق من الدفاع المدني تدخلت لإخماد الحريق"، مشيرا الى ان "الخسائر بلغت مئات الملايين من الدنانير، فيما ما يزال الأجهزة الأمنية تبحث عن عناصر من الدفاع فقدوا أثناء إطفاء الحريق".

related

مصرع وإصابة 41 شخصاً في حريق "ابن الخطيب" (تحديث)

Date: 2021-04-24 19:40:04
مصرع وإصابة 41 شخصاً في حريق "ابن الخطيب" (تحديث)

وزارة العدل تعلق على اندلاع حريق في سجن ببغداد

Date: 2019-09-09 08:35:47
وزارة العدل تعلق على اندلاع حريق في سجن ببغداد

الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

Date: 2019-11-23 19:57:39
الامن: اخماد حريقين في بنايتين من طوابق وسط بغداد اضرم المندسون النار فيهما

في حصيلة غير نهائية.. العثور على 27 جثة متفحمة بمستشفى "ابن الخطيب"

Date: 2021-04-24 23:23:28
في حصيلة غير نهائية.. العثور على 27 جثة متفحمة بمستشفى "ابن الخطيب"

حريق يلتهم كرفانا وشخصا بداخله وسط بغداد

Date: 2021-08-05 14:43:26
حريق يلتهم كرفانا وشخصا بداخله وسط بغداد

اندلاع حريق في معمل بكربلاء

Date: 2021-08-07 18:12:28
اندلاع حريق في معمل بكربلاء

بغداد.. مصرع شخصين بحريق التهم منزلاً واحتواء نيران كادت تأتي على منطقة صناعية

Date: 2021-06-07 22:09:06
بغداد.. مصرع شخصين بحريق التهم منزلاً واحتواء نيران كادت تأتي على منطقة صناعية

12 فرقة إطفاء لاحتواء حريق في مطار عراقي

Date: 2021-07-06 18:27:43
12 فرقة إطفاء لاحتواء حريق في مطار عراقي