صور.. انهيار بناية وفقدان إطفائيين وتكبد خسائر مالية فادحة بحريق جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ميسان، اليوم الأحد، بإنهيار بناية جراء حريق اندلع في بنايتين تجاريتين وسط مدينة العمارة، وخلف خسائر بمئات الملايين من الدنانير.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الحريق اندلع فجر اليوم ببنايتين تجاريتين في حي الحسين، بظروف غامضة ولم تعرف أسبابه حتى الآن، وأدى إلى انهيار إحدى البنايتين بسبب شدة الحريق".

وبين أن "قرابة 10 فرق من الدفاع المدني تدخلت لإخماد الحريق"، مشيرا الى ان "الخسائر بلغت مئات الملايين من الدنانير، فيما ما يزال الأجهزة الأمنية تبحث عن عناصر من الدفاع فقدوا أثناء إطفاء الحريق".