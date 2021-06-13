صور.. انطلاق عملية أمنية لتمشيط ملاذات داعش جنوب الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاحد، بانطلاق عملية أمنية مشتركة لتمشيط "الجزرات" النهرية والمناطق النائية من خلايا ومضافات عناصر تنظيم داعش، في ناحية جنوب مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " العملية انطلقت في ناحية النمرود الواقعة جنوب الموصل، في ساعات الصباح الاولى وما تزال مستمرة، وشاركت فيها قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري والشرطة المحلية".

وبين ان "القوة عثرت على احدى مضافات داعش وقامت بإضرام النار فيها وما يزال البحث عن مضافات أخرى مستمراً حتى الان".

وبين وقت وآخر تطلق القوات الأمنية عمليات تطهير وتمشيط للجزرات النهرية والمناطق النائية بحثاً عن مضافات وملاذات لخلايا تنظيم داعش في محافظة نينوى.