صور .. اندلاع حريق في مقر أمني ببغداد وفرق الاطفاء تتدخل

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني صباح اليوم الاربعاء من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى مقر افواج طوارئ بغداد في منطقة الاعظمية الكسرة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فرق الدفاع المدني الحريق تمكنت من اخماد الحريق الذي نشب داخل عدد من طوابق البناية المتخذة لمنام المنتسبين، وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم خسائرها المادية داخل المقر .

واضاف البيان انه تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .