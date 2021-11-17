صور.. انتشار أمني مكثف في الموصل يطيح بـ59 مطلوباً

شفق نيوز/ شهدت مدينة الموصل، اليوم الأربعاء، ممارسة امنية حيث بدأ الانتشار في 22 قاطعا وسيطرة في عموم المدينة موزعة على جانبي المدينة.

وقال قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني لوكالة شفق نيوز، إن "الحصيلة الاولى لعدد المطلوبين كانت 59 مطلوباً القي القبض عليهم في مواد مختلفة منها جنائية، فيما حجزت السيطرات 200 دراجة نارية بسبب مخالفتها لاجراءات السلامة المرورية".

واوضح الحمداني أن "هذه الممارسة جاءت بتوجيه مباشر من وزير الداخلية شملت 6 محافظات بينها نينوى".

وفي السياق، ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "الانتشار الامني في الموصل هو ضمن ممارسة امنية حسب توجيهات صادرة من وزارة الداخلية في 6 محافظات عراقية".

واشار المصدر الى "احتمالية أن يقوم وفد من الداخلية بزيارة لتلك المحافظات الست لتقييم الوضع الامني فيها".