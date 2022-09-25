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صور.. الأنبار تعلن الإيقاع بعناصر من تنظيم داعش نفذت عمليات إرهابية وتخطط لأخرى

Category: أمـن

Date: 2022-09-25T21:06:15+0000
صور.. الأنبار تعلن الإيقاع بعناصر من تنظيم داعش نفذت عمليات إرهابية وتخطط لأخرى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، يوم الأحد، اعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش، قالت إنها كانت تخطط للقيام بـ"أعمال ارهابية لزعزعة الأمن في المحافظة".

وذكر بيان للقيادة، أن المعتقلين كل من:

١/ المتهم الارهابي إبراهيم صالح سمير فرحان

٢/ المتهم الارهابي عبد العزيز حمد فرحان فضي

٣/ المتهم الارهابي علاء ذياب بنان عبد

٤/ المتهم الارهابي محمد احمد فارس حمادي

٥/ المتهم الارهابي أحمد حمد حمود ضويعن

٦/ المتهم الارهابي مهدي ذياب حمود ضويعن

وأضافت، أنه اثناء التحقيق "اعترفوا بانتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي، وقيامهم بأعمال إرهابية ومن بينها الهجوم على عدة مقرات للقوات الامنية في مدن واقضية محافظة الانبار، ونقل الأسلحة وتوزيع الإرهابيين على المضافات، حيث ذهب ضحية أعمالهم الإرهابية عدداً من الشهداء والجرحى في صفوف قواتنا الامنية والمواطنين الابرياء".

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