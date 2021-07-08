صور.. الإعلام الأمني: قصف صاروخي على مقر أمني وحي سكني في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، بتعرض المنطقة الخضراء لقصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وذكر بيان للخلية، "بالساعة ٢٠٠ قامت مجموعة خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا، سقط الصاروخ الأول قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، مما أدى إلى أضرار بعجلة أحد المواطنين".

وأضافت "ان هذه الاعمال التي لا تريد الخير لهذا البلد ستواجه بقوة من قبل الأجهزة الأمنية والتي ستتابع استخبارياً وميدانياً من قام بهذه الأعمال التي تعرض حياة المواطنين للخطر وكذلك استهداف البعثات الدبلوماسية الاجنبية".

وأعلن التحالف الدولي إصابة 3 أشخاص في هجوم بـ14 صاروخا استهدف قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وهجوم اليوم هو الثاني من نوعه، إذ تعرضت القاعدة لهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا الاثنين الماضي.

كما تعرض مطار أربيل الدولي، مساء الثلاثاء، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة من دون إحداث أضرار.

كما تأتي بعد أيام قليلة من شن غارات أمريكية على مواقع فصائل مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية"ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق".

واستهدف نحو خمسين هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا تنسب إلى جماعات موالية لإيران.