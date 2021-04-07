صور.. القوات الامنية في نينوى تباشر بتجريف "الجزرات النهرية" لطرد الدواعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاربعاء، بمباشرة القوات الامنية بتجريف الجزرات النهرية جنوب شرق مدينة الموصل، التي يتخذ منها عناصر تنظيم داعش ملاذات لهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من فرقة المشاة السادسة عشر باشرت بتجريف الجزرات النهرية او ما تسمى بـ(الحوائج النهرية) على طول نهر دجلة في ناحية النمرود الواقعة جنوب شرق الموصل، وعثرت في منطقة (حاوي النمرود) على مضافة لداعش فيها زوارق خشبية يستخدمها عناصر التنظيم في تنقلاتهم.

واضاف ان "الاستراتيجية التي ستتبعها القيادة الامنية هي تجريف الجزرات النهرية في مناطق جنوب الموصل لمنع عودة عناصر داعش اليها خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف وانخفاض منسوب المياه الذي يسمح باتخاذ تلك الجزرات كملاذات".

هذا وكانت اول جزيرة قد تم تجريفها اليوم هي جزيرة (كنعوص) الواقعة بين ناحية القيارة في نينوى وقضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، وقد نجحت هذه الخطة بمنع عودة عناصر داعش الى جزيرتهم هذه التي استطاعوا استغلال كثافة الادغال فيها والتحصن بداخلها لعدة سنوات.