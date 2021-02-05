صور .. القبض على متاجر بالبشر اثناء بيعه فتاتين بـ60 الف دولار في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مكافحة اجرام بغداد يوم الجمعة القبض على متهم بالاتجار بالبشر اثناء قيامه ببيع فتاتين في العاصمة.

وقالت المكافحة في بيان اليوم، بعد توافر معلومات من احد المصادر السرية لمكتب مكافخة الاجرام بالبشر/ الكرخ حول وجود شخص لديه ممارسات مشبوهة بالمتاجرة بالفتيات ومن خلال تدقيق المعلومات التي اكدت بأنه يروم بيع فتاتين مقابل مبلغ (60 الف دولار امريكي) تم على الفور تشكيل فريق عمل وبالتنسيق مع المصدر.

واوضح البيان تم توثيق المعلومات بالتصوير، وقرر قاضي التحقيق القاء القبض على المتهم بالجرم المشهود متلبسا بالجريمة، مشيرا الى انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ودونت اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف استنادا لأحكام المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012.