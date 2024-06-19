صور .. القبض على شخصين أطلقا النار باتجاه المواطنين لقتلهم في بغداد

شفق نيوز/ افادت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على متهمين اثنين قاما بإطلاق النار اتجاه المواطنين ومحاولة قتلهم في منطقة "رگية وفاضل" بجانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، إنه "بهدف الحد من ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية (ارهاب الاحياء السكنية) والجرائم الجنائية، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين اقدما على اطلاق النار باتجاه المواطنين ومحاولة قتلهم اثناء قيامهم بسقي أرضهم".

وأوضح البيان أنه "جاء ذلك بعد ورود معلومات من أحد المواطنين تفيد بوجود إطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وغلق مداخل ومخارج المنطقة والتوجه لمكان الحادث، و بكمين محكم نصب لهما تم اعتقالهما، وضبط بحوزتهما سلاح متوسط نوع (BKC) واعتدة مع دراجة نارية "تكتك" في منطقة "رگية وفاضل" بجانب الكرخ".

ووفقا للبيان، فإنه "تمت احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء الى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.