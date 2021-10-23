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صور .. القبض على أُسرة داعشية غربي نينوى اثناء تجاوزها الحدود مع سوريا

Category: أمـن

Date: 2021-10-23T06:12:32+0000
صور .. القبض على أُسرة داعشية غربي نينوى اثناء تجاوزها الحدود مع سوريا

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع يوم السبت إلقاء القبض على أسرة داعشية غربي محافظة نينوى اثناء تجاوزها الحدود مع سوريا.

وقالت المديرية في بيان، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥أحد مفاصل المديرية، والتي اكدت وجود تحرك لعدة أشخاص قرب الحدود مع سوريا، ومن خلال الاستعانة بالكاميرات الحرارية تمت مشاهدتهم وهم يحاولون اجتياز الحدود العراقية باتجاه قرية النعيم التابعة لناحية ربيعة" .

ووفقا البيان فإن مفارز الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٧١ قامت بنصب كمين لهم في القرية المذكورة للقبض عليهم حال اجتيازهم الحدود وهو ما قاموا به".

وتابع البيان إنه "قد تبين انهم عائلة عراقية من ذوي عناصر داعش مكونة من ٧ أشخاص نساء واطفال ورجل واحد وهم من سكنة الانبار"، مشيراً إلى أنه "جرى تسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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