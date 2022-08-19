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صور.. العثور على نفق يحتوي صواريخ وعبوات في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2022-08-19T14:29:08+0000
صور.. العثور على نفق يحتوي صواريخ وعبوات في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، يوم الجمعة، العثور على نفق من 4 ابواب يحتوي على عبوات وصواريخ غربي الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من اللواء 57 في المقر المسيطر الثالث / فوج الفرات الاول بالحشد الشعبي واللواء 28 بالجيش العراقي عثرت الجمعة، على نفق لفلول داعش الإرهابي مكون من أربعة أبواب وعبوات ناسفة من مخلفات داعش في قضاء القائم غربي محافظة الانبار"، موضحاً ان "ذلك جاء خلال عملية امنية نوعية نفذتها القوة".

وتابع البيان، "عثر بداخل النفق على 12 صاروخا ” sbg8″ و12 حشوة دافعة وثمانية قنابر هاون عيار 81 ملم و36 قنبرة هاون عيار 60 ملم و82 صمام اصطدام هاون عيار 82 ملم و12 حشوة دافعة و(٩٤) قنبرة هاون عيار٨١، و(٣٦) صمام اصطدام قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم، و(٦٠) حشوة دافعة، و(١٠٨) قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم، و(١٢) صاروخ قاذفة ضد الأشخاص".

كما تم العثور على (١٣) حشوة صاروخ قاذفة ضد الأشخاص، واعلام لتنظيم “داعش” الارهابي ودرع بدون صفائح، و(٧) أكياس c4 سعة الكيس (١ كغم) تقريباً، وتم تفجير المواد بشكل آمن دون احداث اية اضرار، فيما تم طمر النفق بالكامل، وفقاً للبيان.

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