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صور.. الشرطة الاتحادية تضبط أوكاراً وعبوات ناسفة في كركوك

Category: أمـن

Date: 2021-05-08T20:26:42+0000
صور.. الشرطة الاتحادية تضبط أوكاراً وعبوات ناسفة في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، عن عثور قوات الشرطة الاتحادية على أوكار وعبوات ناسفة في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من اللواء العشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذت عملية أمنية واسعة مسنودة بالجهد الاستخباري لتفتيش منطقة "وادي الشاي" في قضاء داقوق بمحافظة كركوك ، أسفرت عن العثور على 3 أوكار ، وعبوتين ناسفتين وخنادق شقية وأنفاق وتجهيزات عسكرية وأفرشة منام".

واضافت أنه "تم تدمير الأوكار والأنفاق وتفجير العبوات تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي للفرقة".

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