صور .. السلطات العراقية تحبط محاولة تهريب نحو 11 مليار تومان إيراني لخارج البلاد

شفق نيوز/ تمكنت قوات حرس الحدود العراقية، من إلقاء القبض على (3) متهمين أجانب بحوزتهم نحو 11 مليار تومان إيراني حاولوا تهريبها الى خارج البلاد.

وقالت قيادة حرس الحدود في بيان اليوم، إن "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامجة التابع لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط (3) متهمين أجانب بحوزتهم مبلغ مالي كبير قدره 11 مليارا، و850 مليون تومان إيراني، كان يحاول المتهمون أخراجها من البلاد بدون تصريح رسمي".

وأشار البيان إلى أنه "تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وأُحيلوا إلى الجهات المختصة".