صور.. الدفاع المدني ينقذ كلية وأبنية للتدريسيين من ألسنة النار في بغداد

شفق نيوز/ أنقذت فرق الدفاع المدني، يوم الاثنين، كلية وأبنية للتدريسيين من ألسنة النار في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها أنقذت ابنية الكلية التقنية الهندسية الكهربائية التابعة الى الجامعة التقنية الوسطى وكذلك دور التدريسيين قبل أن تطالها النيران بعد احتراق بستان قريب مجاور لها كاد ان يشكل خطرا حقيقيا على دور التدريسيين داخل الكلية في منطقة الدورة جنوب بغداد".

واشارت المديرية الى أنها "دفعت بـ 7 فرق اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها انتشارها وامتداد ألسنة نيرانها الى داخل الكلية لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".