سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. الدفاع المدني ينقذ كلية وأبنية للتدريسيين من ألسنة النار في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-09-06T16:38:42+0000
صور.. الدفاع المدني ينقذ كلية وأبنية للتدريسيين من ألسنة النار في بغداد

شفق نيوز/ أنقذت فرق الدفاع المدني، يوم الاثنين، كلية وأبنية للتدريسيين من ألسنة النار في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها أنقذت ابنية الكلية التقنية الهندسية الكهربائية التابعة الى الجامعة التقنية الوسطى وكذلك دور التدريسيين قبل أن تطالها النيران بعد احتراق بستان قريب مجاور لها كاد ان يشكل خطرا حقيقيا على دور التدريسيين داخل الكلية في منطقة الدورة جنوب بغداد".

واشارت المديرية الى أنها "دفعت بـ 7 فرق اطفاء للسيطرة على النيران وابعاد خطرها انتشارها وامتداد ألسنة نيرانها الى داخل الكلية لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

related

مصرع ثلاثة أبناء لشقيق هادي العامري في حريق وسط بغداد .. صور لتشييع الجثامين

Date: 2021-09-04 08:59:09
مصرع ثلاثة أبناء لشقيق هادي العامري في حريق وسط بغداد .. صور لتشييع الجثامين

وسط بغداد.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بمعمل يحتوي على اسطوانات أوكسجين

Date: 2021-05-08 13:41:16
وسط بغداد.. الدفاع المدني يخمد حريقاً بمعمل يحتوي على اسطوانات أوكسجين

الدفاع المدني يمنع وقوع "كارثة" بين نساء واطفال وسط بغداد

Date: 2020-09-08 09:55:15
الدفاع المدني يمنع وقوع "كارثة" بين نساء واطفال وسط بغداد

إخماد حريقين بقاعة رياضة نسوية في أربيل ومبنى تجاري ببغداد (صور)

Date: 2021-06-06 18:23:46
إخماد حريقين بقاعة رياضة نسوية في أربيل ومبنى تجاري ببغداد (صور)

اندلاع حريق داخل هيئة السياحة العراقية وسط بغداد.. صور

Date: 2021-08-05 04:29:29
اندلاع حريق داخل هيئة السياحة العراقية وسط بغداد.. صور

حريق كبير في شورجة بغداد و20 فرقة إطفاء تحاول إخماده

Date: 2020-11-08 20:42:36
حريق كبير في شورجة بغداد و20 فرقة إطفاء تحاول إخماده

اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

Date: 2020-05-20 00:37:52
اندلاع حريق في مقر وزارة عراقية وسط بغداد

حريق يلتهم كرفانا وشخصا بداخله وسط بغداد

Date: 2021-08-05 14:43:26
حريق يلتهم كرفانا وشخصا بداخله وسط بغداد