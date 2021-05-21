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صور.. الدفاع المدني ينقذ سوقاً ببغداد كادت تلتهمه النيران

Category: أمـن

Date: 2021-05-21T08:41:15+0000
صور.. الدفاع المدني ينقذ سوقاً ببغداد كادت تلتهمه النيران

شفق نيوز/ أنقذت فرق الدفاع المدني محالا تجارية من حريق كبير داخل سوق الرحمانية في منطقة الشعلة ببغداد والمشيد من ألواح "الچينكو" مخصصة لبيع الادوات المنزلية.

حيث طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني الحريق الذي طال 4 محلات تجارية تجاوز فيما انقذت فرق الدفاع المدني بقية محال السوق وتفادت خسائر اقتصادية كبيرة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية.

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر.

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