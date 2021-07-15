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صور.. الدفاع المدني يعلن اخماد حريق جديد في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-07-15T15:12:08+0000
صور.. الدفاع المدني يعلن اخماد حريق جديد في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن تمكن فرقها من إخماد حريق اندلع في معمل للألبان شمال شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحريق اندلع داخل معمل ومخزن للألبان في منطقة بوب الشام مكون من طابقين اضافة الى طابق ثالث مشيد من الواح "السندويج بنل" سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان.

وبينت ان فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اشتعلت في الطابق الثالث، بمشاركة 8 فرق اطفاء، وتمكنت من اخماد النيران وابعدت خطرها عن المخازن والمعامل التجارية المجاورة لموقع الحادث، مشيرة الى عدم تسجيل اصابات بشرية.

واشارت الى ان فرق الدفاع المدني طلبت استدعاء خبير الادلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

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