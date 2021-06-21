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صور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق "خطير" في مدينة الصدر

Category: أمـن

Date: 2021-06-21T17:09:24+0000
صور.. الدفاع المدني يسيطر على حريق "خطير" في مدينة الصدر

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، عن السيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلاع داخل عدد من خزانات وقود الگاز والبانزين داخل مرأب اهلي في منطقة الأورفلي مقابل معمل السكائر في مدينة الصدر شرقي بغداد.

واوضح بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطرها عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية رغم خطورة الحادث".

وطلب الدفاع المدني بحسب البيان "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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