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صور.. الدفاع المدني يسيطر على "تسرب غازي خانق" ببغداد ويخلي أسراً

Category: أمـن

Date: 2020-12-17T12:40:18+0000
صور.. الدفاع المدني يسيطر على "تسرب غازي خانق" ببغداد ويخلي أسراً

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن السيطرة وانهاء حادث تسرب لغاز الكلور الخانق من اسطوانة متروكة في حي الثعالبة بمنطقة الشعب شمال بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني طوقت محيط الحادث واخلت الساكنين من بيوتهم القريبة من موقع الحادث تحسباً لوقوع حالات الاختناق بين المواطنين وخصوصاً الأطفال والنساء منهم نتيجة استنشاق الغاز الخانق المنبعث من تلك الأسطوانة المستهلكة المتروكة".

ولفتت إلى أن "فرق الدفاع المدني عملت الى رفع ونقل الأسطوانة الى مكان امن واتلافها وانهاء خطرها قبل الاذن للعوائل الى العودة الى بيوتهم القريبة من موقع التسرب، وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية".

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