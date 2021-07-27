صور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً أندلع ببناية تراثية في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن إخماد حريق اندلع في بناية تراثية وسط العاصمة بغداد، دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن البناية تقع في شارع السعدون وسط بغداد، وهي بناية تراثية قديمة مكونة من طابقين وبعض اجزاء مشيدة بالخشب والشناشيل البغدادية القديمة.

وبينت أن 10 فرق اختصاصية ساهمت باحتواء النيران وتطويقها واخمادها على الرغم من خطورة الموقف بسبب تقادم البناء وعدم تحمله ضغط خراطيم المياه، إلا أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من الدخول الى قلب البناية والسيطرة التامة على الحريق دون تسجيل اصابات بشرية.

واشارت الى فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية التراثية.