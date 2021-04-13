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بغداد.. اندلاع حريقين داخل محكمة ومجمع تجاري والدفاع المدني يتدخل

Category: أمـن

Date: 2021-04-13T09:11:33+0000
بغداد.. اندلاع حريقين داخل محكمة ومجمع تجاري والدفاع المدني يتدخل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، عن إخماد حريق اندلع داخل محكمة الكرخ وسط العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل محكمة الكرخ مقابل متنزه الزوراء داخل مخزن اضابير كاتب العدل في الطابق الثاني، حيث بذلت جهودا كبيرة لاحتواء الحادث والسيطرة على النيران ومنع اتساعها داخل البناية فنجحت فأخمدت الحادث بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل مخزن اضابير كاتب العدل".

ووفقا للبيان، فإن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

من جانبه، أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق داخل مجمع ( مول بيوتي ) التجاري ضمن منطقة المنصور قرب مرطبات الرواد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الحادث لم ينتج عنه اضرار بشرية فقط اضرار مادية"، موضحا ان "أسباب الحريق هي اعقاب سكائر من شخص مجهول الهوية".

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