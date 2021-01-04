صور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع بمخازن تجارية في سوق الحلة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، عن السيطرة على حريق اندلع بمخازن تجارية في سوق الحلة بمحافظة بابل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع في مولدة كهربائية تسبب بحرق مخازن تجارية في سوق الحلة، لافتة الى ان، الدفاع المدني تمكن من السيطرة على النيران".

واضافت، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل سوق الحلة الكبير مساء هذا اليوم".

وتابعت ان "مديرية الدفاع المدني في محافظة بابل دفعت بـ 12 فرقة اطفاء التي عملت حال وصولها الى تطويق النيران بعد ان اندلعت داخل 5 مخازن تجارية لبيع الملابس وابعدت النيران عن عدد كبير من المحلات التجارية المجاورة وانهت الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية".