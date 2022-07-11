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صور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً التهم "كورنيش الكوت" في واسط

Category: أمـن

Date: 2022-07-11T09:51:39+0000
صور.. الدفاع المدني يخمد حريقاً التهم "كورنيش الكوت" في واسط

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الإثنين، إخماد حريق اندلع بمنطقة "كورنيش الكوت" بمحافظة واسط.

واشارت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى انه "بمشاركة 10 عجلات اطفاء اختصاصية وساندة تمكنت فرق الدفاع المدني من مراكز ( الكوت ورتل الطوارئ ) من السيطرة على حادث حريق واسع الانتشار نشب بأشجار غير مثمرة واعشاب متيبسة على ضفاف نهر دجلة بمنطقة كورونيش الكوت تحديداً بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور واخمادها بشكل تام دون تسجيل اي اضرار بشرية".

ولفتت الى أن "سبب الحادث يحدد من قبل خبير الادلة الجنائية".

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