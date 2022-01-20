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صور.. الجيش العراقي يؤكد تأمين سجن التاجي ويعلن تفاصيل عملية أخيرة شمال بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-20T15:29:58+0000
صور.. الجيش العراقي يؤكد تأمين سجن التاجي ويعلن تفاصيل عملية أخيرة شمال بغداد

شفق نيوز/ أعلن الجيش العراقي، يوم الخميس، تفاصيل عملية نوعية نفذتها قطعاته في محور شمال بغداد، وأسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين.

وقال قائد الفرقة السادسة الجيش العراقي العميد الركن علاء الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات النوعية التي نفذت ضمن قاطع مناطق شمال بغداد، أسفرت عن نتائج إيجابية، وتمخض عن آخرها قتل ثلاثة إرهابيين في محور شاطئ التاجي شمالي العاصمة".

وأضاف أن "هناك تطوراً أمنياً واضحاً، بالإضافة إلى تعاون كبير بين أجهزة الأمن والقطعات والمواطنين"، لافتاً إلى وجود "رؤية ليلية" دخلت مؤخراً ضمن قواطع العمليات "تمكن قوات الأمن من مطاردة وملاحقة المجاميع الإرهابية ليلاً".

وختم قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي، حديثه بالقول، إن "محيط سجن التاجي مؤمن بالكامل، إذ لم تثبت أي خروق هناك منذ عام 2014"، مشيراً إلى أن "محاولة الهروب التي جرت قبل ثلاثة أشهر باءت بالفشل بفعل فطنة القطعات الأمنية الماسكة للأرض".

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