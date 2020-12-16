صور.. الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية بصحراء الرطبة ويداهم وكرا لداعش

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية بعمق صحراء قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار.

وقال الغنام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية أجريت وفق معلومات استخبارية دقيقة، ولا تزال القوات الأمنية تواصل انتشارها بصحراء الرطبة لمطاردة عناصر التنظيم".

من جانبه أفاد مسؤول محلي بارز في قضاء الرطبة، لوكالة شفق نيوز، بأن "العملية أجريت بدعم من طيران الجيش العراقي، مضيفا أنها "ما زالت مستمرة في مناطق عدة وفقا لمعلومات استخبارية مسبقة".

وطالب المسؤول في الوقت ذاته بـ"ضرورة استمرار الطيران بالمناطق الصحراوية من المحافظة، وذلك لمنع تحركات التنظيم داخل الصحراء"، مؤكدا أن "داعش لا يشكل خطرا على المدن، لكنه يمثل خطرا بالكمائن في الطرق الخارجية والمناطق الصحراوية وعلى حركة المسافرين في المناطق النائية".

وأشار إلى "قيام قطعات الفرقة العاشرة، يوم أمس الثلاثاء، بتنفيذ عملية لمراقبة صحراء الرطبة، وتم خلالها اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا يتجولون بالصحراء، أحدهم مشتبه به، ولا يزال التحقيق جاري معهم".