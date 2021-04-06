صور.. التحالف الدولي يواصل دعم العراق للقضاء على تنظيم داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، يوم الثلاثاء، بأن التحالف منح معدات عسكرية متطورة لوزارة الداخلية العراقية للقضاء على التنظيم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة المهام المشتركة في عملية (العزم الصلب) منحت معدات الى وزارة الداخلية العراقية في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار، أكثر من 1250 قطعة سلاح من نوع (M4S) و(M240BS) و81 مركبة دفع رباعي متعددة الأغراض عالية الحركة، وهامڤيز".

وأضاف أن "هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة داعش، وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش الذي تم تنفيذه منذ عام 2014 ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأميركية المخصصة لعملية العزم الصلب".

وأشار المصدر إلى أن "الهدف من هذا البرنامج الذي تشرف على تنفيذه عملية (العزم الصلب)، هو دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".