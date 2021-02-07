صور .. التحالف الدولي يزود القوات العراقية بمعدات عسكرية جديدة

شفق نيوز/ أعلن التحالف الدولي يوم الاحد أن قوات الأمن العراقية تسلمت معدات عسكرية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليون دولار.

وقال التحالف في بيان اليوم انه زوّد القوات بتلك المعدات من خلال برنامج صندوق تدريب وتجهيز في قاعدة الأسد الجوية في محافظة الانبار غربي البلاد ضمن اطار مكافحة داعش وذلك في تاريخ 6 فبراير 2021.

وتتألف المعدات بحسب بيان للتحالف من 15 سيارة "لاند كروزر"، واسلحة نوع 36 M249 Squad Automatic Weapons مع معدات النقل والأمن الأساسية للجيش العراقي أثناء قيامهم بعمليات يومية في معركتهم المستمرة لهزيمة داعش.