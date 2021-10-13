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صور .. الاستيلاء على مصنع للقذائف والمتفجرات وضبط منصات صواريخ في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-10-13T13:38:59+0000
صور .. الاستيلاء على مصنع للقذائف والمتفجرات وضبط منصات صواريخ في نينوى

شفق نيوز/ أفادت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الأربعاء بالاستيلاء على مصنع لصناعة القذائف والمتفجرات والعبوات وتضبط ثلاثة منصات للصواريخ بناحية الشورة في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أنه وفقا لمعلومات استخبارية غاية بالدقة لشعبة المصادر في الاستخبارات العسكرية والتي قامت بتزويدها الى شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ اكدت فيها وجود مصنع متخصص لصناعة القذائف والمتفجرات والعبوات الناسفة ومنصات اطلاق الصواريخ بإحدى الدور العائدة لإرهابي هارب في منطقة الشورة بالموصل وهو من مخلفات داعش الارهابي.

وأشار البيان إلى أنه تم على ضوئها توجه مفارز من شعبتي المصادر واستخبارات الفرقة ١٦ وباسناد قوة برية من اللواء ٧١ تمت مداهمة المنزل والاستيلاء بداخله على ماكنة (تورنة) عملاقة تستخدم لصناعة القنابر والمتفجرات وهياكل العبوات الناسفة.

كما تم ضبط، ١٢٧ محرك صاروخ كاتيوشا، ٦٦ قنبرة هاون، ٣٥ مسطرة تفجير، ٢٧ اطلاقة صلدة، ١٩ صاروخ جهنم، ٣ منصات لاطلاق الصواريخ ، ٣ عبوات ناسفة، ٢ ركيزة هاون في الوقت الذي تكفلت فيه مفارز هندسة الفرقة برفع الماكنه والمتفجرات والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها، حسب البيان.

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