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صور .. الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عجلة محملة بـ7 منصات للصواريخ في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-11-19T08:32:07+0000
صور .. الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط عجلة محملة بـ7 منصات للصواريخ في نينوى

شفق نيوز / أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، يوم الجمعة، ضبط عجلة محملة ب٧ منصات لإطلاق الصواريخ في مقالع مشيرفة ضمن محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة وردت لقسم استخبارات قيادة عمليات نينوى أحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع، وبالتعاون مع أحد تشكيلات قيادة الفرقة ١٦ لواء ٩٢".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن الوصول الى مكان عجلة قلاب نوع (كنتر) في منطقة مقالع مشيرفة في نينوى تحمل ٧ منصات لاطلاق الصواريخ و٣ صواريخ كانت معدة لاستهداف أحد الأماكن في المحافظة، وقامت مفارز هندسة الفرقة، بالتعامل مع المنصات والصواريخ وإتخاذ الإجراء المناسب بهما".

وعلمت وكالة شفق نيوز، صباح يوم الجمعة، بوقوع انفجار داخل عجلة تحمل أربعة صواريخ كانت مركونة ضمن مقالع الحصى في منطقة مشيرفة في نينوى، "نتيجة خلل فني"، وأن تلك الصواريخ كانت معدّة لإصابة هدف معين، بحسب مصدر أمني، من دون الإشارة لتفاصيل أكثر.

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