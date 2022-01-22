صور .. الاستخبارات العسكرية تضبط نفقا يتخفى به عناصر داعش قرب أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية يوم السبت تفجير نفق لتنظيم داعش في ناحية آلتون كوبري قرب محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتعرضت قوات البيشمركة الى هجمات قبل مدة من قبل تنظيم داعش في بلدة "آلتون كوبري" نجم عن ذلك سقوط ضحايا من بين صفوف القوات، والمدنيين.

وقالت المديرية في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات قيادة العمليات المشتركة وباشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية وقائد الفرقة الآلية الثامنة نفذت كتيبة إستطلاع الفرقة واجبا للاستطلاع المسلح في قرية كتكة في ناحية آلتون كوبري بمحافظة كركوك ضمن قاطع لواء المشاة الآلي ٣١ تم خلاله تفتيش القرى البعيدة والمعزولة والمنازل المهجورة والقيام بتدقيق المعلومات عن ساكنيها ".

وأضاف أنه "تم خلال الواجب الوصول الى نفق تستخدمه عصابات داعش الارهابية للتخفي وتخزين المواد المتفجرة والعبوات، حيث جرى تفجيره من قبل مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوة" .

ووفقا للبيان فإن القوة عادت بعدها الى اماكن انطلاقها سالمة وبدون حوادث .

وفي بيان ثان قالت المديرية أنه تم العثور على ٢١ عبوة على شكل جلكان سعة ١٠ لتر ، ٥ عبوات ناسفة اسطوانية الشكل في قرية صبيحات بالكرمة في الانبار.

وأشار البيان إلى أنه قد تم معالجتها موقعيا من قبل مفارز هندسة الفرقة المرافقة للقوة.