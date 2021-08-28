صور.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ"إرهابي" وتضبط عبوات في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، يوم السبت، القبض على "إرهابي" وضبط عبوات ناسفة في محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة - احد مفاصل مديريةالاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة ٤٠ تمكنت من القاء القبض على احد الارهابيين في قضاء الفلوجة بالأنبار".

واضافت ان "المفارز ذاتها وبالتعاون مع قوة برية اخرى من الفوج الاول لواء المشاة ٣٨ تمكنت من ضبط ٣٥ عبوة على شكل جلكان سعة ١٥ لتر معبأة بمادة C4 في الرمادي بالقرب من جسر العواصل".

ولفت الى "تسليم الارهابي الى جهة الطلب، في حين تكفلت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد موقعيا".