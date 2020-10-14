سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صور .. اعتقال شخص انتحل صفة رجل دين وقيادي بالحشد الشعبي

Category: أمـن

Date: 2020-10-14T07:36:26+0000
صور .. اعتقال شخص انتحل صفة رجل دين وقيادي بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الاربعاء القاء القبض على متهم انتحل صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي بمحافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان ان مفارزها القت القبض على أحد المتهمين  والمطلوب وفق القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ لقيامة بانتحال صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي.

واضاف البيان ان عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص واستحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم له والقبض عليه في مركز محافظة النجف ، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتحاله الصفتين اعلاه وقيامه بأبتزاز والنصب والاحتيال على العديد من المواطنين ورجال الأعمال والتجار بمحافظات مختلفة من البلاد.

related

القوات العراقية تطيح بـ"الزكروطي" منفذ 6 هجمات احداها استهدفت ايرانيين

Date: 2019-07-25 09:18:58
القوات العراقية تطيح بـ"الزكروطي" منفذ 6 هجمات احداها استهدفت ايرانيين

الأمن يعتقل مسؤولا حكوميا في الانبار

Date: 2020-10-04 11:37:43
الأمن يعتقل مسؤولا حكوميا في الانبار

السلطات الامنية تعتقل سوريين وتنفذ انزالين غربي العراق

Date: 2019-09-20 15:08:47
السلطات الامنية تعتقل سوريين وتنفذ انزالين غربي العراق

حقوق الانسان تكشف عن مؤشرات لتصعيد الوضع وتجدد الصدام في النجف

Date: 2019-11-30 13:54:12
حقوق الانسان تكشف عن مؤشرات لتصعيد الوضع وتجدد الصدام في النجف

شرطة الانبار تعتقل 6 إرهابيين "خطرين" نفذوا 22 عملية

Date: 2020-06-19 19:59:04
شرطة الانبار تعتقل 6 إرهابيين "خطرين" نفذوا 22 عملية

إصابة طبيب برصاص مسلحان اقتحما عيادته في النجف

Date: 2020-08-27 10:54:43
إصابة طبيب برصاص مسلحان اقتحما عيادته في النجف

شرطة النجف تفصح عن نوع المقذوف الذي استهدف منزل الصدر والدفاع توضح

Date: 2019-12-07 15:47:22
شرطة النجف تفصح عن نوع المقذوف الذي استهدف منزل الصدر والدفاع توضح

بجريمة "غامضة" .. شخص يقتل والده والشرطة تقبض عليه جنوبي العراق

Date: 2019-12-19 07:59:52
بجريمة "غامضة" .. شخص يقتل والده والشرطة تقبض عليه جنوبي العراق