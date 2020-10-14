صور .. اعتقال شخص انتحل صفة رجل دين وقيادي بالحشد الشعبي

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية يوم الاربعاء القاء القبض على متهم انتحل صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي بمحافظة النجف.

وقالت الوكالة في بيان ان مفارزها القت القبض على أحد المتهمين والمطلوب وفق القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣ لقيامة بانتحال صفة رجل دين وقيادي في الحشد الشعبي.

واضاف البيان ان عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص واستحصال الموافقات القضائية ونصب كمين محكم له والقبض عليه في مركز محافظة النجف ، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتحاله الصفتين اعلاه وقيامه بأبتزاز والنصب والاحتيال على العديد من المواطنين ورجال الأعمال والتجار بمحافظات مختلفة من البلاد.