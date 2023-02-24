صور .. اعتقال امرأة سرقت عشرات الخواتيم الذهبية من محل لبيع المصوغات في بغداد

شفق نيوز/ افادت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهمة بسرقة 48 خاتماً من داخل محل لبيع المصوغات الذهبية في العاصمة العراقية.

وقالت المديرية إن مفارزها في مكتب منطقة المنصور تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة، موضحة أن عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمة والقبض عليها وضبط بحوزتها (23) خاتما ذهبيا ومبلغ مالي قدره (مليون وأربعمئة ألف دينار) داخل دارها ضمن منطقة الفضيلية.

ووفقا للبيان فإنه لدى إجراء التحقيق مع المتهمة اعترفت صراحة بقيامها بسرقة الخواتم وبيع عدد منها الى محال الصياغة في منطقة بغداد الجديدة مقابل مبالغ مالية،.

وتابع البيان أن أقوال المتهمة دونت بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة (446) من قانون العقوبات لتنال جزاءها العادل .